Unabhängig und kostenlos

Sie wollen die Energiewende „von unteren anstoßen“ – so das Anliegen der 13 ehrenamtlichen Bürgersolarberater, die jetzt ihre Tätigkeit aufnehmen. Kostenlos und neutral bieten sie an PV-Anlagen interessierten Lüdinghausern und Seppenradern ihre Unterstützung auf dem Weg zur Umsetzung einer solchen Anlage an.

Mit der Wilden 13 der Augsburger Puppenkiste haben sie lediglich die Zahl gemeinsam: 13 ehrenamtliche Bürgersolarberater – unter dem Dach der „LH-BürgerSolarBeratung“ – nehmen in diesen Tagen ihre Arbeit auf. Ziel der ehrenamtlich Tätigen sei es, „die Energiewende von unten anzustoßen“, sagt Burkhard Nolte, einer der Koordinatoren der Berater-Riege. Und er ergänzt: „Wir wollen nichts verkaufen, sondern die Bürger motivieren mitzumachen.“ Die Berater begleiteten Hauseigner in Lüdinghausen und Seppenrade durch den Prozess bis zur Anschaffung einer Photovoltaikanlage. Das geschehe „kostenlos und neu­tral“. Niemand aus der Runde der Berater verfolge in irgendeiner Weise wirtschaftliche Interessen.

Fit für ihre neue Aufgabe haben sie sich mit Unterstützung des Vereins „MetropolSolar“ gemacht, erklärt Nolte. Diese Schulung sei in insgesamt vier Blöcken online erfolgt. „Daran haben künftige Solarberater aus sieben Kommunen teilgenommen“, erläutert er im WN-Gespräch. Abgerundet worden sei das Programm durch Vorträge erfahrener Experten in Sachen Solarenergie. Zwei der Ehrenamtlichen, Peter Harder und Dieter am Wege, hätten zudem bei einer sogenannten Tandem-Phase mitgemacht und sich noch intensiver schulen lassen. Dieses Wissen geben sie jetzt an die übrigen Ehrenamtlichen nach dem Motto „Train the Trainer“ weiter. Inzwischen, so Nolte, habe die Gruppe bereits fünf Projekte komplett durchgearbeitet und geplant.

Die Beratung der an einer Photovoltaikanlage interessierten Bürger selbst soll nach einem bestimmten Fahrplan ablaufen. In einem Vorgespräch werde das Gebäude in Augenschein genommen sowie die Dachbelegung und Konzeption erkundet. „Wir helfen auch bei der wirtschaftlichen Betrachtung und Bewertung einer PV-Anlage“, sagt der Lüdinghauser. Gemeinsam mit dem Interessenten würden zudem die unterschiedlichen Angebote unter die Lupe genommen. Dabei spielten auch Fragen nach einem Speicher oder der Einsatz einer Wärmepumpe oder der mögliche Kauf eines E-Autos eine Rolle. Wobei Nolte ausdrücklich feststellt: „Wir sind keine Experten für Wärmepumpen oder Elektromobilität.“ Bei der Betrachtung gehe es nur um die dann erforderliche Kapazität einer PV-Anlage.

Neben der Stadt pflegen die Aktiven der „LH-BürgerSolarBeratung“ zur Bürgerenergiegenossenschaft einen engen Draht. Schließlich verfolge man das gleiche Ziel, ist Nolte überzeugt. Der 66-Jährige beschäftigt sich selbst seit Jahren mit dem Thema Erneuerbare Energien. Sein Wohnhaus verfüge über eine PV-Anlage, Erdwärme sowie eine Wärmepumpe, erzählt er.

Bereits im Sommer vergangenen Jahres hatte die Stadt interessierte Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, sich zu Solarberatern fortbilden zu lassen. „Wir hatten mit vier oder fünf Teilnehmern gerechnet, nicht mit einer solchen Resonanz“, erklärt Bürgermeister Ansgar Mertens beeindruckt. „Wir möchten unsere Aktivitäten im Bereich des Klimaschutzes möglichst breit aufstellen“, betont er. Dazu leisteten die Bürgersolarberater „einen wichtigen Beitrag“. Ansprechpartner für die Berater ist auch der städtische Klimaschutzbeauftragte Jan Forner.

Wer sich von einem Vertreter der Bürgersolarberatung informieren und unterstützen lassen möchte, kann eine E-Mail schicken an info@lh-buergersolarberatung.de.