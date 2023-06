Unbekannter hat Tonne mit Kronkorken geleert

Paul Steinebach ist vielfältig engagiert in Sachen Umwelt- und Klimaschutz. So hat er unter anderem Sammelstellen für Kronkorken aufgestellt. Eine dieser Tonnen wurde nun geleert. Allerdings nicht von ihm selbst. Er hat Anzeige erstattet.

Paul Steinebach sammelt Kronkorken. Der Erlös geht an die Bürgerstiftung Lüdinghausen.

Es geht letztlich nicht um den Wert von fünf Euro für den Inhalt, sondern. „Es geht ums Prinzip“, sagt Paul Steinebach. Der Lüdinghauser Umweltaktivist hat schon vor einiger Zeit Tonnen zur Sammlung von Kronkorken und anderen Metallverschlüssen an Supermärkten aufgestellt.

Jetzt wurde eine dieser Tonnen vor dem Trinkgut an der Olfener Straße geleert. Der Unbekannte, der das übernommen hat, habe sich den Mitarbeitern des Getränkemarktes erklärt, dass er dies im Auftrag Steinebachs erledige. Das aber, so Steinebach sei definitiv nicht so: „Das erledige ich immer selbst.“

„ Es geht ums Prinzip. “ Paul Steinebach

Den Lüdinghauser ärgert das Ganze weniger, wegen des geringen Wertes der „Beute“, sondern eher die Dreistigkeit des Unbekannten, sich auf ihn als Auftraggeber zu berufen. Und genau deshalb hätten ihm auch Bekannte geraten, Anzeige zu erstatten. Seine Motivation, weiter Kronkorken zu sammeln, werde er aber nicht einstellen. Der Erlös dieser Sammelaktion geht an die Bürgerstiftung. Natürlich habe er weitere Projekte in der Pipeline.