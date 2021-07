Unbeschwerte Ferienzeit

Vom Casino-Nachmittag bis zur Nachtwanderung – etliche Highlights warten bei der Stadtranderholung auf die Kinder. Sowohl Betreuer als auch Kids sind froh, dass die Ferienaktion in diesem Jahr stattfinden kann. Alle hoffen daher, dass die Corona-Zahlen in den kommenden Wochen niedrig bleiben.

Für 50 Kinder geht es in den kommenden zwei Wochen spielerisch und thematisch ins Mittelalter. Denn: Unter diesem Motto steht die Stadtranderholung, die in diesem Jahr zur Freude der Kinder und Betreuer unter Corona-Bedingungen an der Westruper Schule stattfinden kann.