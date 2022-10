Mann nach Sturz mit E-Bike gestorben

Ein 66-Jähriger ist am Sonntagnachmittag (16.10.) in Lüdinghausen im Kreis Coesfeld von seinem E-Bike gestürzt und gestorben.

Der Mann aus Lüdinghausen war laut Polizei Coesfeld mit seinem S-Pedelec auf der Straße „Kranichholz“ in Lüdinghausen in Fahrtrichtung Bahnhofstraße unterwegs gewesen. In Höhe der Hausnummer 31 geriet der Mann aus bislang unbekannter Ursache und offenbar ohne Fremdeinwirkung auf die linke Seite der Fahrbahn und stürzte.

Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch Unfallzeugen und Rettungskräfte verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Die Unfallaufnahme wurde vor Ort durch ein Unfallaufnahmeteam aus Dortmund unterstützt. Im Rahmen der Maßnahme musste die Straße „Kranichholz“ für etwa viereinhalb Stunden gesperrt werden. Die Ermittlungen dauern an.