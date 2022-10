Unterm Strich zählt, Spaß zu haben

Die „Herzdamen“ hatten sich viel vorgenommen beim Kubb-Turnier. Nach der Corona-Pause wollten sie angreifen und nicht mehr mit der „roten Laterne“ heimkehren. Und zunächst sah es gar nicht mal so schlecht aus ... „Die „Herzbuben“ spielten nach dem Motto: „Wir werden nicht älter, dafür aber besser.“

Zehn Teams beim Kubb-Tag an der Profilschule

Eigentlich hatten die "Herzdamen" ein neues Ziel ausgerufen. Das jedoch errichten sie nicht. Die "Herzbuben" landeten genau da wo sie hin wollten. Spaß jedoch hatten alle am Sonntag.

Die Sonne lachte vom Himmel, sie meinte es gut am Sonntag. Mit ihr um die Wette strahlten die Kubb-Spieler. Gleich zehn Teams hatten sich am Bolzplatz der Profilschule zum Kubb-Tag eingefunden. „Endlich geht es wieder los“, freuten sich nicht nur die „Herzdamen“. Die – durch die Corona-Pandemie verursachte – Pause, war schließlich mehr als lang. Und sie führte auch dazu, dass der Damenclub ein neues Ziel ins Auge fasste. Von wegen letzter Platz und rote Laterne. „Jetzt steigern wir uns stetig“, rief Gerlinde Werning die neue Parole aus und peilte mit ihren Mädels mindestens Platz neun an.