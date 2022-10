Unterricht in der Natur

Der Umweltbus „Lumbricus“ der Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW machte jetzt Station am Gymnasium Canisianum. Achtklässler erkundeten dabei die Natur in der Nähe des Klutensees.

In einer zunehmend digitalisierten Welt sind „echte“ Erlebnisse und Erfahrungen wichtiger denn je: Kein noch so gut gemachter Naturfilm und keine Online-Suchmaschine können die eigenen Erlebnisse und die mit allen Sinnen aufgenommenen Eindrücke in Natur und Umwelt ersetzen, heißt es in einer Pressemitteilung des Gymnasiums Canisianum.

Genau diese trügen aber häufig zum Wissenszuwachs und zur nachhaltigen Veränderung des eigenen Verhaltens bei. Einige Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 der Schule entdeckten jetzt auf genau diese praktische Art und Weise die kleinen und großen Wunder des Ökosystems Wald vor Ort in Lüdinghausen.

Am Morgen rollte der Umweltbus „Lumbricus“ der Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW in der Nähe des Café Indigo an. Mit seiner mobilen Laborausrüstung war der Bus perfekt für den Outdoorunterricht ausgestattet. Angeleitet wurde dieser von ausgebildeten Umweltpädagogen. Den ganzen Vormittag lang untersuchte die Schülergruppe Bodentypen, kartierte Pflanzengesellschaften und bestimmte die Fauna des Laubstreus. Auch Angebote der Lärmbewusstmachung erfolgten direkt vor Ort.

„ Unsere Schülerinnen und Schüler konnten viele Naturphänomene hautnah mit allen Sinnen erleben. “ Sigrid Dorprigter

Biologielehrerin Sigrid Dorprigter, die den Besuch des Umweltbusses organisiert hatte, zeigte sich vom Ablauf und dem schülerorientierten Unterricht begeistert: „Der Umweltbus war für alle Beteiligten sehr gewinnbringend. Unsere Schülerinnen und Schüler konnten viele Naturphänomene hautnah mit allen Sinnen erleben.“

Dass dem Cani die Umweltbildung seiner Schülerinnen und Schüler sowie eine aktive Bewusstmachung für das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig sei, zeige nicht zuletzt der Zertifizierungsprozess zur „Schule der Zukunft“, an dem das Cani seit einem halben Jahr teilnimmt, heißt es in dem Pressetext weiter. So fanden am „BNE-Tag“ im September ebenfalls viele Informationsvorträge und Spiele im Rahmen des Programms „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ statt.