Verkauf geht im Zelt weiter

Lüdinghausen

Der Aldi-Markt an der Geschwister-Scholl-Straße in Lüdinghausen wird abgerissen und an gleicher Stelle größer wieder aufgebaut. In der Übergangszeit geht der Verkauf in einem 700 Quadratmeter großen Zelt an der Konrad-Adenauer-Straße weiter.

-wer-