56-Jähriger aus Lüdinghausen aufgegriffen

Die Polizei hatte am Montag (16. Januar) um Mithilfe bei der Suche nach einem 56-Jährigen aus Lüdinghausen gebeten.

Am Mittwochabend konnte die Polizei Coesfeld dann Erfolg vermelden, dass der vermisste Mann an einer Bushaltestelle in Dortmund aufgegriffen werden konnte. Er habe sich offensichtlich nicht in einem gesundheitlich kritischen Zustand befunden, heißt es in der Mitteilung weiter.