Verspäteter Geburtstagsgruß an Beethoven

Mit einem Jahr Verspätung kann das KAKTuS-Kulturforum jetzt endlich das als Hommage an Ludwig van Beethoven zum 250. Geburtstag gedachte Kammerkonzert nachholen. Drei berühmte Sonaten für Klavier, Violine und Cello von Sergej Rachmaninow, Camille Saint-Saens und Ludwig van Beethoven erklingen am 7. November (Sonntag) im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen, gespielt vom Kohla-Trio.

Familienangelegenheit

Es ist sozusagen eine Familienangelegenheit von drei exzellenten Musikern, heißt es in einer Ankündigung. Die Violine spielt Wolfram Korr. Er war von 1998 bis 2008 Konzertmeister an verschiedenen Theatern und Orchestern in Deutschland, zuletzt erster Konzertmeister am Brandenburgischen Staatstheater Cottbus. Seine Frau Anna war Cellistin in demselben Orchester. Parallel begann sie als Cellolehrerin am Konservatorium Cottbus, wo sie bis heute Celloklassen unterrichtet. Ihre Schüler gewannen zahlreiche erste Preise, unter anderem beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. Seit 2010 ist Anna Korr auch Lehrbeauftragte an der Fachhochschule Lausitz. Den Klavierpart spielt der Schwager, Thomas Haberlah-Korr. Er ist Dozent an der Hochschule Hannover.

Das „Trio Nr. 1 Élégiaque“ schrieb der 18-jährige Rachmaninow im Rausch früher Erfolge, schreiben die Organisatoren des Konzerts. Bei der Uraufführung spielte er den Klavierpart selber, am Cello saß der damals berühmteste russische Cellist, Anatoli Brandukow. Für wen der Beiname „Élégiaque“ gedacht war, hat Rachmaninow nie verraten. Das musikalische Wunderkind Camille Saint-Saens komponierte sein erstes Klaviertrio mit 27 Jahren. Es war seine wichtigste Kammermusik-Komposition mit einem großen bleibenden Erfolg, der seit der Uraufführung bis heute anhält, heißt es im Pressetext. Der zweite Teil des Konzerts ist Beethovens berühmtestem Klaviertrio, dem sogenannten „Erzherzog-Trio“ („Klaviertrio Nr. 7 in B-dur, op.97“) gewidmet, fast ein Klavierkonzert.

Vorverkauf

Beginn des Konzerts ist um 17 Uhr. Platzkarten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 18 Euro bei Lüdinghausen Marketing, Borg 4, und in Seppenrade bei Mode und Textil Greiwe, Dattelner Straße 7. Restkarten sind für 20 Euro an der Abendkasse erhältlich.