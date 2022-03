Vertrauen in den neuen Wirkstoff

Die Chance, sich mit Novavax impfen zu lassen, haben in Lüdinghausen in dieser Woche viele Menschen genutzt. Darüber freuten sich der Ärztliche Leiter der Impfstelle, Dr. Volker Günnewig (rechtes. Foto, l.) und die Leiterin des Kreisgesundheitsamtes Alexandra Winkler. Nuvaxovid (rundes Foto) ist eigentlich er korrekte Name des Vakzins, Novavax der Name des Herstellers.

Foto: Marion Fenner