Verwegene Verse an der Burg Vischering

Frantz Wittkamp hat in seinem „Buchstabengarten“ geerntet. Diese Ernte wird er in Gedichtform am Freitag (28. Oktober) um 19 Uhr in der Vorburg der Burg Vischering seinem Publikum präsentieren.

„Weißt du nicht, wo ein Wort entsteht? Im Buchstabengarten im Alpha-Beet“. Dort sind sicherlich die meisten Gedichte entstanden, die Frantz Wittkamp im Laufe seines Leben aufgeschrieben, denn in diesem Buchstabengarten wuchern die kreativen Ideen des Künstlers.

Unter anderem aus seinen wohl bekanntesten Werk, dem Alphabetbuch, liest der Lüdinghauser am Freitag (28. Oktober, 19 Uhr) in der Vorburg der Burg Vischering verwegen Verse vor. Das Werk des Dichters, Malers und Kinderbuchillustrators Frantz Wittkamp umfasst allerdings noch viel mehr als das bekannte Gedichtband. Und so wird er auch aus Werken wie „Papageien zu verleihen“ und möglicherweise auch auch aus dem ein oder anderen Kinderbuch vorlesen. „Wenn Hasen gute Laune haben, fangen Hasen an zu singen. Ihr Gesang gleicht dem von Raben, weil die Stimmen ähnlich klingen“, weiß Wittkamp, der auch mit Axel Scheffer, dem Illustrator des Grüffelos, Kinderbücher in der berühmten Gedichtform geschrieben hat.

Die Werke Wittkamps werden an diesem Abend auf einem Büchertisch ausliegen und auch käuflich zu erwerben sein. Ein paar neue Postkarten habe Wittkamp ebenfalls mit im Gepäck, verrät der Künstler im Gespräch mit dieser Zeitung. Neben seinen Versen, die jeden Zuhörer zum Lachen bringen, wird Wittkamp in der unteren Etage der Vorburg auch eine Auswahl seiner Bilder zeigen.

„Fragen dazu sowie auch zu seinem lyrischen Potpourri dürfen die Besucher gerne stellen“, verrät Heike König-Bölke, Referentin der Literaturkreise „Lese.ZEICHEN“, die durch die Lesung führt und die Fragestunde mit Wittkamp moderieren wird.

Der ganze Abend sei dem bekannten Lüdinghauser Künstler gewidmet, mit dem man immer wieder Neues und Überraschendes entdecken könne, verspricht sie. Karten für die Veranstaltung gibt es zum Preis von 15 Euro an der Museumskasse der Burg Vischering an der Abendkasse oder online.