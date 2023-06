Verzweifelt in Seppenrade: Iraner Peyman Bahrami möchte arbeiten

Peyman Bahrami sitzt in seinem kleinen Zimmer in der Flüchtlingsunterkunft in Seppenrade. Er zeigt seine Homepage. Das Bild auf der Startseite ist aus einer anderen Zeit, dennoch erst wenige Jahre alt. Es zeigt ihn fröhlich, voller Elan. Die Perspektivlosigkeit und Ungewissheit jetzt kostet ihn alle Kraft. Der Informatiker möchte arbeiten.

Peyman Bahrami kommt einem barfuß entgegen. Er lächelt, hat sich ganz offensichtlich auf den Besuch gefreut. Der 34-Jährige nimmt den Gast mit in sein winziges Zimmer in der Flüchtlingsunterkunft oben auf dem Berg gleich hinter Seppenrade. Einsam ist es dort oben. Seit Kurzem stehen neben dem älteren Gebäude, in dem sein Zimmer ist, weiße Container, weiterer Wohnraum für geflüchtete Menschen. Peyman Bahrami bietet Tee und Schokolade an. Ein spürbar trauriger Mann – mit trotzdem leuchtenden Augen– sitzt einem gegenüber.

Leben in Gefahr

Peyman Bahrami ist 2019 aus dem Iran geflohen. Nein, er wolle auf gar keinen Fall zurück in den Iran. „Mein Leben ist dort in Gefahr“, sagt er langsam und leise. Fließend spricht der 34-Jährige Englisch und inzwischen auch Deutsch. Deutsch hat er sich mithilfe von Lernvideos im Internet selbst beigebracht. Auf dem B2-Level sei er.

Traurig bis tief ins Innere

Peyman Bahrami ist Informatiker. Er hat an der Islamic Azad University in Qom im Iran studiert. Sein Abschluss: Bachelor's degree of IT Engineering. Er war unter anderem Netzwerk-Administrator in Esfahan, Mitbegründer eines Start-Up-Unternehmens, IT-Techniker und Web-Entwickler. Diverse Weiterbildungen absolvierte er, auch in Deutschland: In Münster, acht Monate war er dort untergebracht, schloss er an der HRC Akademie den Lehrgang „Kommunikation & Qualitätssicherung in deutschen Unternehmen“ ab. Peyman Baheami hat in Münster einen Freund, einen 62-jährigen Münsteraner, der ihm ein Zimmer angeboten hat. Dort könnte er regelmäßig Deutsch sprechen, hätte Anschluss. Doch dorthin ziehen darf er nicht. „Es ist wie ein Gefängnis hier“, sagt er leise, langsam, nicht vorwurfsvoll, sondern traurig bis ins tiefe Innere.

Zunächst war Peymann Bahrami in Bielefeld untergebracht, ein Jahr in Rheine, dann Münster. Seit Juni 2021 ist er nun in Seppenrade. Jetzt müsse er bald wieder umziehen, befürchtet er. Er hat Angst davor.

Stelle konnte er nicht antreten

Ende 2022 hatte er eine Stelle: Die TFC Ledertechnik GmbH im „Chempark Leverkusen“ in Köln wollte ihn haben. Doch aufgrund seines Status braucht Peymann Bahrami erst die Erlaubnis der Ausländerbehörde in Coesfeld, wenn er einen Job antritt, die dann auch nur gezielt für die jeweilige konkrete Stelle gilt. Ja, die Ausländerbehörde gab ihr Okay – aber erst nach mehreren Monaten, wie Peyman Bahrami erzählt. Solange warteten die Kölner nicht. Eine „Aufenthaltsgestattung zur Durchführung des Asylverfahrens“ hat der 34-Jähriger zurzeit. Dass Menschen aus der Ukraine so viel leichter eine Stelle annehmen können, empfindet er als ungerecht. „Das ist politischer Rassismus“. Auch diesen Satz sagt er zurückgenommen, leise, einfach tief enttäuscht, vielleicht verzweifelt.

Peyman Bahrami lebt in der Flüchtlingsunterkunft hoch oben über Seppenrade recht einsam. Er ist der Einzige dort, der aus dm Iran stammt. Foto: Bettina Laerbusch

Peyman Bahrami erzählt, dass er in Teheran und Isfahan gelebt hat. Er liebt Kunst, malt selber. Er hatte ein Leben. Oben auf dem Berg in Seppenrade ist er der einzige Iraner. Familien leben dort: aus der Ukraine, aus Russland, aus Syrien, aus Georgien. Er sei der Einzige, der Deutsch spricht. Sein Deutsch werde jeden Tag etwas schlechter“, sagt er. „Russisch kann ich jetzt ein bisschen“, fügt er hinzu und lächelt dabei. Geburtstag hatte er vor ein paar Tagen, jemand aus der georgischen Familie auch. Am Wochenende haben sie draußen zusammen etwas gefeiert.

Peyman Bahrami will nicht aufgeben, er kämpft, hat sich jetzt in einem Restaurant in Lüdinghausen beworben, kann dort wohl als Servicekraft anfangen. Er möchte unter Menschen kommen. Das Einverständnis der Ausländerbehörde ist auch hier erforderlich.