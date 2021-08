VHS-Beratungstag mit Impfangebot

Erstmals bietet die Volkshochschule ihre Bildungsberatung in erweiterter Form im Bauhaus der Burg Lüdinghausen an. Und wer sich gegen Corona impfen lassen möchte, erhält am Freitag (27. August) dort ebenfalls die Gelegenheit dazu.

Die Volkshochschule (VHS) öffnet am Freitag (27. August) ab 14 Uhr ihre Türen im Bauhaus der Burg Lüdinghausen für Interessierte und hält Information und Beratung zu ihren Bildungsangeboten bereit. Der Bildungsberatungstag findet das erste Mal in dieser erweiterten Form statt und bietet als neues Element nun auch Beratung zu allgemeiner und beruflicher Weiterbildung.

VHS-Team und Kursleiter informieren

„Um sich erfolgversprechend weiterzubilden, braucht es neue Impulse und fundierte Kenntnisse“, betont VHS-Leiterin Andrea Bauhus. „Die VHS bietet beides in erwachsenengerechten Formaten und Settings.“ Wer beispielsweise einen Sprachkurs besuchen möchte, aber unsicher ist, welcher Kurs der richtige ist, wird von Dr. Edith Holte beraten und erhält eine Einstufung für das passende Sprachniveau. Für Deutschlernende stehen Gertrud Meyer zum Alten Borgloh und Anna Grote als erfahrene Kursleiterinnen mit Rat und Tat zur Seite, kündigt die VHS in einer Pressemitteilung an. Auch Marcin Szyszko, Programmbereichsleiter Inte­gration, ist zur Einstufung in die BAMF-Integrationskurse vor Ort.

Die berufliche Weiterbildung nimmt Andrea Bauhus gemeinsam mit den Ratsuchenden in den Blick und sucht ergebnisoffen nach sinnvollen Schritten zur beruflichen Entwicklung. Svenja Milski und Lena Janecke geben Ratsuchenden Orientierung im Gesamtprogramm. „Die Corona-Pandemie hat viele Interessierte ausgebremst und wir sind daher sehr froh, viele Angebote im Bereich der politischen Bildung, Sprachen, Gesundheit und der beruflichen Bildung vorzuhalten.“ so die stellvertretende VHS-Leiterin Svenja Milski. Neue Anmeldungen zum Kursangebot buchen Sonja König und Elke Nolte für Neukunden ins System ein.

Impf-Team des Kreises Coesfeld vor Ort

Wer sich gegen Corona impfen lassen möchte, erhält am Freitag ebenfalls die Gelegenheit dazu. Ein Impf-Team des Kreises Coesfeld impft vor Ort im Bauhaus alle Personen ab 16 Jahren. Ein Ausweisdokument ist mitzubringen. Eine Terminvereinbarung ist für die Impfung nicht erforderlich. Der Impfstoff kann frei gewählt werden. Die Zweitimpfung kann am 24. September (Freitag) ebenfalls im Bauhaus erfolgen.

Da auch für die Teilnahme an VHS-Kursen zurzeit die „3-G-Regel“ (geimpft, genesen, getestet) gilt, begrüßt VHS-Leiterin Andrea Bauhus die Impfung und lädt ins Bauhaus ein. Für die ersten Impflinge gebe es eine kleine VHS-Überraschung. Anmeldungen für die VHS-Beratungsangebote sind unter

0 25 91/92 64 84 möglich.