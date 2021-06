Viel Einstimmigkeit im Ausschuss

Der Sperrvermerk zum Baumkataster wurde in der Sitzung des Hautauschusses aufgehoben, und die Verwaltung schlägt vor, das Baumkataster durch eigenes Personal, wie entsprechend ausgebildete Gärtner des Bauhofs, erstellen zu lassen.

Die Erstellung eines Baumkatasters beschäftig die Gremien bereits seit Längerem. Im Fachausschuss und im Hauptausschuss wurde das Thema bereits diskutiert, in der Ausschusssitzung am vergangenen Dienstag kam das Gremium zu einem mehrheitlich getragenen Entschluss. Der Sperrvermerk zum Baumkataster wurde aufgehoben, und die Verwaltung schlägt vor, das Baumkataster durch eigenes Personal, wie entsprechend ausgebildete Gärtner des Bauhofs, erstellen zu lassen. SPD-Fraktionssprecher Niko Gernitz gab zu bedenken, dass dann aber nicht die Grünpflege leiden dürfe. Grünen-Sprecher Eckard Grundmann warf in diesem Zusammenhang noch einmal die Möglichkeit eines inklusiven Arbeitsplatzes ein.

Darüber hinaus wurde im Hauptausschuss beschlossen, dass der Seniorenbeirat einen ständigen Gast für den Ausschuss für Gesellschaft, Ordnungswesen und Sport bereitstellen kann. Dieser sei kein Mitglied des Ausschusses, sodass die Anzahl der Sitze im Gremium nicht erhöht werden müsse, bringt es Bürgermeister Ansgar Mertens auf den Punkt. Das Gremium folgte somit dem abgewandelten Vorschlag der CDU. Bereits im Januar hatte die SPD-Fraktion den Antrag gestellt, dass ein Vertreter des Seniorenbeirats Mitglied mit beratender Simme im Gesellschaftsausschuss werden sollte.