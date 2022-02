Viele Freundschaften entstanden

Der Gründungsakt fand in einem Lüdinghauser Traditionshaus statt – im „Hotel zur Post“. Gegen 23 Uhr am 20. Februar 1997 haben sich die „Zwillings-Vereine“ – so war es damals in den WN zu lesen – in einer parallelen Veranstaltung gegründet. Das war die Geburtsstunde der Deutsch-Französischen (DFG) und der Deutsch-Polnischen Gesellschaft, beurkundet durch Notar Karl Mersmann. Gründungsvorsitzender der „Franzosen“ war Aloys Beuers, dem vor 18 Jahren Maria Edelbusch folgte. Bei den „Polen“ ist Karl-Heinz Kocar bis heute im Amt.

