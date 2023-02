Viele Hände packen mit an

Rund 60 Helferinnen und Helfer waren am Samstag bei der Altkleider-Bringsammlung der Kolpingsfamilie im Einsatz. Sie verfrachteten über elf Tonnen Altkleider in einen Lkw. „Viele Hände bedeuten ein schnelles Ende“, resümierte Vorstandsmitglied Susanne Lenfers den Erfolg der Aktion, die kein Einzelfall bleiben soll.

Mit jeder Menge helfender Hände und einem neuen Konzept startet am Samstagmorgen die Altkleidersammlung der Kolpingsfamilie. Anders als in den Vorjahren, als noch Teams die am Straßenrand abgestellten Säcke einsammelten, wird aus der „Hol-Aktion“ dieses Mal eine „Bring-Aktion“. Am Betrieb CNC-Kanttechnik Lenfers von Christoph Lenfers an der Alten Valve herrscht derweil schon Hochbetrieb. Eine Menschenkette transportiert die Säcke gekonnt in Richtung Lastwagen, der sich nach und nach füllt.