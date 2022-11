Vielfalt und Talent überzeugen

Mit Engagement, jeder Menge Herzblut und Leidenschaft für die Kunst realisiert das Kunstteam des KAKTuS seit 2009 die BurgArt. Ihr Erfolg ließ sich auch am Sonntag bei der Vernissage der aktuellen Kunstschau am Besucherandrang messen. Noch bis zum 18. Dezember stellen dort Kunstschaffende ihre unterschiedlichen Arbeiten aus. Diese sind auch käuflich.

Außergewöhnlich und mit einem geschulten Auge für Vielfalt und Talent stellt das Kunst-Team des KAKTuS Kulturforums seit 2009 die BurgArt auf die Beine und kann mittlerweile auf über 100 ausstellende Künstler zurückblicken. Ein Konzept, das nichts an seiner Strahlkraft verloren hat, wie ein Blick in die vollen Kunsträume am Sonntag (13. November) zeigte. Kunstfreunde von nah und fern drängten sich zur Vernissage in der Gängen der Burg Lüdinghausen. Engagement, jede Menge Herzblut und Leidenschaft für die Kunst stecken dahinter.