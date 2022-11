Vier Freunde, viele Proben, eine Platte

Lüdinghausen

Richtig Arbeit steckt in dem ersten Tonträger, den die Band „Depature from Hell“ jetzt herausbringt: An 15 Tage waren die Musiker aus Seppenrade und Lüdinghausen im Tonstudio, um die vier Stücke in professioneller Qualität aufzunehmen. Obendrein steht jetzt auch noch ein großer Live-Auftritt ins Haus.