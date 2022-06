Visiere wurden zugeklebt

Reibungslos ging die Übung des Seppenrader Löschzugs der Freiwilligen Feuerwehr am Dienstagabend in den Caritaswerkstätten an der Seppenrader Straße über die Bühne. Bei der Manöverkritik berichtete Hausherr Bernd Klapheck (kl. Foto 4.v.r.) über die verschiedenen Bereiche des großflächigen Areals.

Foto: Michael Beer