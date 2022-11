Von der besten Seite gezeigt

Tag der offenen Tür am St.-Antonius-Gymnasium

Lüdinghausen

Kinder wie Eltern kamen am Samstag in Scharen zum tag der offenen Tür des St.-Antonius-Gymnasiums in Lüdinghausen. Auf großes Interesse stießen bei den künftigen Fünftklässlern unter anderem die Robotik-AG sowie der bilinguale Zweig der Schule.

Von Arno Wolf Fischer