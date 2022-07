Von kleinen und armen Rittern

Lüdinghausen

Ein mittelalterliches Camp schlugen 20 Jungen und Mädchen jetzt an der Burg Vischering auf. An zwei Tagen tauchten sie ins Leben der Ritter, Gaukler und Handwerker ein. Dabei bastelten sie Spiele, mit denen sich schon die Kinder in früheren Jahrhunderten vergnügt haben. Besonders beliebt war das Katapult, mit dem die Acht- bis Elfjährigen auf eine Holzburg schossen.

Von Heidrun Riese