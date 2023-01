Vorbereitungen auf Jubiläum laufen

Neben der Verabschiedung der beiden langjährigen Kassierer Franz-Josef Tintrup und Werner Niehues standen die Vorbereitungen auf das 70-jährige Bestehen der Spielleute auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung von „Klingendes Spiel“ am Samstag. Zudem wurden Vorstandswahlen abgehalten.

Deutlich verjüngt zeigt sich der Vorstand des Spielmannszuges „Klingendes Spiel“. Verabschiedet wurden bei der Mitgliederversammlung am Samstag (kl. Bild, die beiden langjährigen Kassierer Franz-Josef Tintrup (2.v.l.) und Werner Niehues (2.v.r.) vom Vorsitzenden Benedikt Lütke Volksbeck und seinem Stellvertreter Daniel Geismann.

Mit einem verjüngten Vorstandsteam geht der Spielmannszug „Klingendes Spiel“ in sein Jubiläumsjahr, denn der Musikzug feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Das ergaben die Neuwahlen im Rahmen der gutbesuchten Mitgliederversammlung im Vereinsheim am Samstag.