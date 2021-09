Vorrang schaffen für Radler

Lüdinghausen

Die Steverstraße in Lüdinghausen wird umfangreich saniert. Die Arbeiten dafür starten am Montag (6. September) und dauern bis Mitte Oktober. In dieser Zeit wird die Straße zwischen der Einmündung Hinterm Hagen bis zur Borg zur Einbahnstraße. Zudem wird es zeitweise zu Engpässen in Sachen Parken kommen.

Von Peter Werth