Vorreiter in Sachen Jeans

Lüdinghausen

Als Adam und Eva Moden in der Lüdinghauser Innenstadt im Jahr 1970 ihr erstes Geschäft auf nur 7,5 Qua­dratmetern bezogen, da ahnten Elisabeth und Manfred Wulf noch nicht, wie gut ihr Konzept über die Jahre bei den Kunden ankommen würde. In den späten 70er-Jahren kauften viele Lüdinghauser ihre erste Jeans in dem Modegeschäft. Eine Erinnerung, die bis heute geblieben ist.

Von Ann-Christin Frank