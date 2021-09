Vorstand neu gewählt

Die Jagdgenossenschaft Seppenrade mit ihren 426 Mitgliedern hat wieder einen neuen Vorstand. Da aufgrund von Corona die Versammlung mit Vorstandswahlen im April abgesagt werden musste, gab es keinen amtierenden Vorstand mehr. Bürgermeister Ansgar Mertens fungierte daher als „Notvorstand“.

Auf der Versammlung am Dienstagabend im Heimathaus standen nach der Begrüßung durch den Bürgermeister und Geschäftsführer Heinz Schotte, die als Gast Hegeringsleiter Stephan Niesert willkommen hießen, die Neuwahl an erster Stelle. Ludger Schnieder stellte sich nach 25 Jahren als Vorsitzender nicht zur Wiederwahl. Er wurde mit einem Geschenk und dem Dank des Bürgermeisters verabschiedet. Andre Schotte wählte die Versammlung zum Nachfolger. Hendrik Schulze-Icking als zweiter Vorsitzender, Hubertus Schrey und Stefan Winkelmann als Beisitzer sowie Ludger Schöler und Markus Uevelhöde als stellvertretende Beisitzer wurden einstimmig wiedergewählt. Der Vorstand wird sich aber nach einem neuen Geschäftsführer umsehen müssen, da Heinz Schotte betonte, dass er nach 25 Jahren zum 31. März 2022 das Amt abgeben wird.

Wie gut die Genossenschaft in den Zeiträumen 2018/2019 und 2019/2020 gewirtschaftet hat, war dem Bericht des stellvertretenden Geschäftsführers Michael Drees zu entnehmen. Die Auszahlung der Pachtgelder am 15. Mai 2021 wurden nachträglich genehmigt. Dem Bericht der Kassenprüfer folgte die einstimmige Entlastung des Vorstandes. Theo Schilling und Hubertus Hölper werden in zwei Jahren die Kasse prüfen.

Die von Michael Drees vorgelegten Haushaltspläne 2021/2022 und 2022/2023 wurden einstimmig angenommen. Auch die Verwendung des Ertrages aus der Jagdnutzung von weiter 93 Prozent zum 15. Mai 2022. Einstimmig verlief auch die Verabschiedung einer Neufassung der Satzung. Darin wurden neu aufgenommen oder geändert der Datenschutz, neben der männlichen auch die weibliche Form der Genossen sowie der Paragraf 11, der die Amtszeit des Vorstandes auf zwei Jahre verlängert, wenn Wahlen nicht möglich sind. Diskutiert wurde die Umsatzsteuerpflicht für Jagdgenossen. Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgabe tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft. Da die nächste Versammlung erst im März 2023 stattfinden wird, musste eine Entscheidung gefunden werden. Diese sieht nun vor, dass bei den bis 2026 laufenden Pachtverträgen Jagdgenossenschaft und Pächter sich die Umsatzsteuer teilen, wenn das Corona-Steuerhilfegesetz nicht verlängert wird. Zum Abschluss der Versammlung wurde das Problem mit den Dachsen besprochen, die sich in vielen Regionen der Bauerschaften ausbreiten.