Warnsignale früh erkennen

Um den Schlaganfall geht es am Donnerstag (27. Oktober) beim vom Seniorenbeirat organisierten Vital-Forum. Beginn ist um 18 Uhr im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen.

Der Schlaganfall kommt oft ohne Vorwarnung mit unterschiedlichen Symptomen und in unterschiedlichen Schweregraden. So sprechen Fachleute von kleinen „Schlägelchen“, TIAS (transischämischen Attacken) oder massiven Schlaganfällen. Oft sind die Erscheinungsbilder, die Einschränkungen, die Schäden sehr unterschiedlich. Mit dieser Thematik befasst sich das zweite Lüdinghauser Vital-Forum, das am morgigen Donnerstag (27. Oktober) ab 18 Uhr im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen stattfindet.

„Ziel des Vital-Forums“, so der Initiator Amandus Petrausch, „ist es, die Warnsignale früh zu erkennen und schnell zu handeln sowie nach der Erkrankung richtig zu helfen und zu therapieren“. Um mehr darüber zu erfahren, lädt der Seniorenbeirat alle Interessierten zu der Veranstaltung ein.

Als Fachleute stehen Dr. Christoph Jungeblut, niedergelassener Neurologe, sowie die Leitende Oberärztin im Zentrum für Akutgeriatrie und Geriatrische Rehabilitation im St.-Marien-Hospital Lüdinghausen Bettina David, für Themen zur Schlaganfalls-Diagnostik, -therapie und Nachbehandlung bereit, teilt der Seniorenbeirat mit. Vorwarnzeichen sollen früh erkannt werden und Therapien sicher, schnell und zielführend durchgeführt werden. Zum Thema der therapeutischen Aspekte kann man sich auf die Beiträge von Jutta Springer als Logopädin und Joachim Wachowski als Ergotherapeuten freuen, heißt es weiter.

Das Vital-Forum wird musikalisch durch das Trio „WIRdrei“, Petra König-Gurian, Andrea Sauer, und Beate Pieper aus dem Chor „parlar cantando“, begleitet. Mit einem abwechslungsreichen Potpourri von Liedern aus ihrem neuen Programm soll zur Entspannung bei den ernsten Gesundheitsthemen beitragen werden, so der Seniorenbeirat.

Interessierte können sich via E-Mail: Amanduspetrausch@gmx.de anmelden. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.