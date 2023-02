Wasser in Außengräfte wird abgelassen

Die Gräfte rund um die Burg Vischering soll saniert werden. Dafür sei es notwendig, das Wasser abzulassen, teilen Verantwortliche mit. Das passiert in diesen Tagen. Deshalb ist auch ein beliebter Wanderweg gesperrt.

In der Außengräfte von Burg Vischering wird in diesen Tagen das Wasser abgesenkt, als Vorbereitung für die Sanierung.

Im vergangenen Jahr wurde beschlossen, die Außengräfte von Burg Vischering zu sanieren. Ziel soll unter anderem die ökologische Verbesserung der Wasserqualität sein. Nun wurde das weitere Vorgehen in Absprache mit einem Dortmunder Ingenieurbüro vorgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung.

In einem ersten Schritt werde der Wasserstand in der Außengräfte in diesen Tagen abgesenkt. Begleitend dazu soll der Fischbestand abgefischt und versetzt werden. Anschließend könne das Wasser vollständig abgelassen werden, damit der Gräftenboden trocknen kann. Die Verantwortlichen hoffen auf einen sonnenreichen Frühling und Sommer, um im Spätsommer mit der Modellierung des auf natürliche Weise entwässerten Gräftenbodens beginnen zu können. Dabei werden Zu- und Ablauf der Gräfte baulich neu gestaltet.

Für die Arbeiten sei es aus Sicherheitsgründen erforderlich, dass der Bauhof des Kreises den Wanderweg um die Außengräfte demnächst absperrt, damit Besuchende nicht unnötig durch die Baustelle gefährdet werden.