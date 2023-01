„Zur Mühle“ schließt: Alois und Ulla Petrausch 45 Jahre als Betreiber

Erinnerungen, Nostalgie und jede Menge Emotionen: Die Abschiedsfeier in der Gaststätte „Zur Mühle“ am Freitagabend sorgte für einen vollen Festsaal und viele feuchte Augen. Auf erstaunliche 45 Jahre können Alois und Ulla Petrausch als Betreiber der Gaststätte zurückblicken. Kegelclubs, Vereinsversammlungen, Konzerte – die „Mühle“ ist in den Jahrzehnten für zahlreiche Stammgäste eine zweite Heimat geworden. Kein Wunder, dass die Entscheidung, der vor allem gesundheitliche Ursachen zugrunde liegen, dem Wirtsehepaar nicht leicht gefallen ist. Wie nah die Schließung auch den Gästen ging, machte der Besucherandrang deutlich.

Zum Abschied fließen Tränen

Die Gelegenheit für einen letzten Abend in der „Mühle“ führte hunderte Lüdinghauser in die Gaststätte. Dementsprechend intensiv fiel der Abschied am Freitag aus, wie Alois Petrausch, von Freunden Pele genannt, berichtete: „Es sind schon viele Tränen geflossen.“ Ganze 25 Kegelclubs hatten auf der Kegelbahn der Gaststätte eine Heimat gefunden. Darunter auch „Do brakt we doer“ als ältester Verein oder die „Steverblüten“, die auf 50 Jahre Kegeln zurückblicken können. „Es ist wie immer sehr schön hier, aber natürlich sind wir sehr traurig“, erklärte Maria Bergendahl von den „Steverblüten“.

Zu den Abschiedsgästen, die den Pächtern alles Gute wünschten, zählte auch Bürgermeister Ansgar Mertens. Foto: Arno Wolf Fischer

Ausdruck der allgegenwärtigen Dankbarkeit für die lange Zeit als Gastgeber war ein Satz, der am Abend immer wieder fiel: „Pele, ich umarm dich nochmal.“ Der Lüdinghauser Spielmannszug widmete der „Mühle“ einen letzten Auftritt, der bei Alois Petrausch eine klare Reaktion auslöste: „Da hatte ich Gänsehaut.“

Auch Bürgermeister Ansgar Mertens überbrachte dem Betreiber-Ehepaar die besten Zukunftswünsche der Stadt. Die Menge an Danksagungen und Präsenten machte deutlich, dass die „Mühle“ fest im Lüdinghauser Stadtleben verwurzelt ist.

Auch wenn das Ehepaar Petrausch sich im Ruhestand nun Hobbies wie dem Nähen und Lesen widmen wird, bleibt der Getränkehandel Benning weiterhin bestehen.

Gutscheine der „Mühle“ können auch nach der Schließung der Gaststätte dort eingelöst werden. Was die Abschiedsfeier am Freitag darstellte, war auf den eigens für diesen Anlass erstellten Bierdeckeln schließlich klar zu lesen: „Eine Ära geht zu Ende!“