Wehr verzeichnet 79 Einsätze

Herbern

Ehrungen und Beförderungen standen bei der Jahresversammlung des Herberner Löschzugs der Freiwilligen Feuerwehr am Freitagabend im Mittelpunkt. So wurde Franz Schlüchter mit Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold mit Goldkranz für 50-jährigen ehrenamtlichen Einsatz ausgezeichnet. 79 Einsätze absolvierte die Wehr in 2022, so Löschzugführer Carsten Gausepohl.

Von Isabel Schütte