Seppenrader schlüpft seit Jahren am Martinstag ins Kostüm

Seppenrade

Antonius Vormann kennt in Seppenrade jeder. Am St. Martinstag führt er mit seiner Westfalen-Stute Aida den Umzug an. Dabei teilt er nicht nur seinen Umhang, sondern auch ganz viel Freude. Denn die findet sich vor allem in den leuchten Kinderaugen, wenn diese ihm mit der Laterne durchs Dorf folgen.

Von Ann-Christin Frank