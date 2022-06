Im Jahr 2020 musste die Veranstaltungsreihe „Wein und Wort – erlesener Ort“ wegen der Corona-Pandemie unterbrochen werden. Doch nun können die Veranstalter von Wein Stork, der Volkshochschulkreis Lüdinghausen und Bücher Schwalbe Ersatzveranstaltungen für die beiden ausgefallenen Lesungen anbieten. „Wir freuen uns, mit Linus Geschke und Annette Wieners zwei so interessante wie unterschiedliche Autoren gewonnen zu haben. Aber beide versprechen hochinteressante Abende“, berichtet Erna Schwalbe in einer Pressemitteilung.

Linus Geschke stellt seinen neuen Krimi „Das Loft“ am 23. Juni (Donnerstag) um 19.30 Uhr bei „Adam & Eva Moden“ in Lüdinghausen vor. Am 7. September liest Annette Wieners ab 19 Uhr aus „Die Diplomatenallee“ in den Räumen der Firma Kirchhoff in Senden-Bösensell.

Ursprünglich angekündigte Autoren nicht verfügbar

Jan Stork bittet bei den Abonnenten um Verständnis für den Autorenwechsel: „Wir konnten die 2020 geplanten und angekündigten Autoren aktuell nicht verpflichten. Die Auswahl der Autoren Linus Geschke und Annette Wieners verspricht Abwechslung und Unterhaltung, wie Sie es von uns gewohnt sind.“

Die Abo-Karten aus 2020 haben weiterhin Gültigkeit und werden eins zu eins auf diese beiden Veranstaltungen übertragen. Sollten Abonnenten ihre Tickets nicht wiederfinden, sei das kein Problem, da die alten Anmeldeunterlagen aufbewahrt wurden, erläutert Andrea Bauhus von der VHS. Die Karteninhaber für eine Einzelveranstaltung können sich aussuchen, welche Lesung sie besuchen wollen. Die Veranstalter bitten nur darum, die jeweilige Entscheidung im Vorfeld in einer E-Mail an jan.stork@ wein-stork.de mitzuteilen.

Laut Pressetext freuen sich die Organisatoren mit ihren Gästen auf zwei fesselnde Abende. „Wie gewohnt, werden wir auch wieder vor und nach der Veranstaltung mit dem Weinmobil einen Wohlfühl­ort zum Verweilen schaffen“, kündigt abschließend Stork an.

Für beide Abende können noch Karten unter www.wein-stork/termine erworben werden.