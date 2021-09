Weiße Flecken beseitigen

Der mobile Schäferwagen in Havixbeck, der Wanderern Unterschlupf für die Nacht bietet, ist ein Beispiel für ein erfolgreiches LEADER-Projekt. Lüdinghausen will sich gemeinsam mit Senden, Ascheberg und Nordkirchen auf den Weg machen , ebenfalls zu einer LEADER-Region zu werden. Das Thema wurde am Donnerstagabend im Wirtschaftsförderungsausschuss behandelt.

Die Politiker in Nordkirchen haben das Projekt schon abgenickt, die benachbarten Gemeinden Senden und Ascheberg beschäftigen sich noch mit dem Thema. Die Mitglieder des Wirtschaftsförderungsausschusses in Lüdinghausen haben sich in ihrer Sitzung am Donnerstagabend einstimmig dafür ausgesprochen, dass sich alle vier Kommunen gemeinsam als LEADER-Region in der Förderphase 2021 bis 2027 bewerben. Dabei geht es um Fördermittel in Höhe von rund vier Millionen Euro, die aus einem EU-Fördertopf fließen können.