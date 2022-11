Weiter geht‘s mit halber Stelle

Halbe oder ganze Stelle? Das war die Frage, über die die Mitglieder des Ausschusses für Gesellschaft, Ordnungswesen und Sport während ihrer Sitzung am Donnerstagabend hitzig diskutiert haben, als es ums Fortführen der sozialintegrativen Begegnungsstätte in der Sekundarschule ging.

Die CDU und die FDP – und damit die Mehrheit – wollten dem Beschlussvorschlag der Verwaltung folgen. Demnach soll eine halbe Stelle über den aktuellen Träger, das Kolping-Bildungswerk, besetzt werden. Kostenaufwand für 2023: rund 40 000 Euro.

Das ist der SPD nicht genug, wie Johanna Holtrup vehement deutlich machte. Sie stellte den Antrag, eine ganze Stelle zu schaffen, schließlich seien die Aufgaben umfangreich. „Selbst wenn es das Doppelte kostet: „Das ist eine vernünftige Investition für die Kinder und Jugendlichen“, meinte Holtrup. „Hier geht es um mehr als Bildung. Da, wo Lehrer und Eltern überfordert sind, braucht es genau solche Fachkräfte – langfristig.“

Während die Grünen auf den Zug aufsprangen und den Antrag unterstützten, waren die Christdemokraten und der Liberale Gregor Schäfer der Ansicht, dass die anvisierte halbe Stelle erst einmal ausreiche. „Nachbessern geht später immer noch“, betonte Volker Höring von der CDU. Und so votierten er und seine Parteikollegen schließlich gemeinsam mit dem FDPler gegen den SPD-Antrag, den neben den Sozialdemokraten die Grünen befürworteten. Damit war er vom Tisch. Während der abschließenden Abstimmung unterstützten dann die CDU und die FDP die Beschlussvorlage der Verwaltung. SPD und Grüne enthielten sich.

Zum Hintergrund: Als die neue Sporthalle der Sekundarschule entstanden ist, hat die Stadt – gefördert vom Land NRW – in dem Gebäude zusätzlich eine sozialintegrative Begegnungsstätte geschaffen. Zunächst als „Come-in-Corner“ vom Caritasverband für den Kreis Coesfeld mit einer Vollzeitstelle gestartet, endete Mitte April 2022 mit der Landesförderung auch die Kooperation mit dem ersten Betreiber des Angebots. Fortan musste das Weiterlaufen vollumfänglich aus stadteigenen Mitteln finanziert werden. Während der jüngsten Haushaltsberatungen samt Verabschiedung bewilligte der Rat der Stadt Lüdinghausen eine halbe Stelle – befristet bis zum 31. Dezember 2022. Neuer Träger wurde das Kolping-Bildungswerk Diözesanverband Münster GmbH mit Sitz in Coesfeld, das bereits die Schulsozialarbeit an der Sekundarschule verantwortet. Und das bleibt nun auch so. Zumindest ist das die Empfehlung der Mehrheit der Ausschussmitglieder.

Frederike Reichmann von den Grünen hatte noch den Wunsch geäußert, Einsicht in den Vertrag zwischen Stadt und Kolping-Bildungswerk zu bekommen. Dem stimmte die Verwaltung zu. Kopien der Dokumente legt das Team den Unterlagen für den nicht-öffentlichen Teil der nächsten Ratssitzung bei.