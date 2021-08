Weniger Gewicht – mehr Selbstwert

Lüdinghausen

Jörk Treder schwört auf die Sektion für Plastische Chirurgie am St.-Marien-Hospital in Lüdinghausen. Nicht zum ersten Mal hat sich der Adipositas-Patient dort operieren lassen. Jetzt hat ihm Dr. Jan Esters überflüssige Hautlappen an den Beinen entfernt.

Von Peter Werth