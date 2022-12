Vater durch Reanimation gerettet: Familie bedankt sich bei DRK-Ehrenamtlern

Wenn das Herz plötzlich still steht

Lüdinghausen

Plötzlich stand sein Herz still: Reinhard Röder ist Anfang November einfach zusammengebrochen. Nur dank der erfolgreichen Reanimation durch drei junge DRK-Ehrenamtler der Lüdinghauser Rettungswache lebt er noch. Jetzt hat er sich gemeinsam mit seiner Familie bei seinen Helfern in größter Not bedankt.