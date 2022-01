Wenn Mamas Kopf zu platzen droht

Während Papa den ganzen Tag arbeitet, kümmert sich Mama um alles andere – den Haushalt inklusive Wäsche waschen, einkaufen, putzen und kochen sowie die Kinder samt all ihren Bedürfnissen, Terminen und Sorgen. Neben den sichtbaren Aufgaben erledigt die Frau allerhand Unsichtbares: Sie plant, was es die Woche über zu essen gibt, überlegt täglich, was jeder Einzelne für Kindergarten, Schule und Freizeit braucht, und hat stets den kompletten Familienkalender im Blick. Da kommt einiges zusammen. Und nicht selten ist Mutti abends fix und fertig – und fällt kurz nach den Kids hundemüde ins Bett. „Mental Load“ ist das Stichwort. Es bezeichnet die Belastung durch das Organisieren von Alltagsaufgaben. Was Entlastung bringt, damit beschäftigt sich Lara Pietrucha. Im Interview spricht die 38-jährige Lüdinghauserin über eigene Erfahrungen zwischen Wäsche- und Windelbergen vor und nach der Arbeit sowie über Wege, die in ein stressfreieres Leben münden.

