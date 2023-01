Wenn Wörtern Buchstaben fehlen

Wolfram Ernst weiß um das Leid, das Kinder und Jugendliche mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche nahezu täglich umtreibt. Seit 15 Jahren ist der Lüdinghauser als diplomierter Legasthenie-Trainer im Einsatz. Neben Einzelbetreuung in seinem eigenen Lernstudio betreut er an zwei weiterführenden Schulen Kleingruppen.

Warum schreibt man Vater mit „V“, aber Fenster mit „F“? Warum ist das Wort „Fahren“ nur dann richtig geschrieben, wenn in der Mitte das „H“ nicht vergessen wird? Diese Fragen – ohne „H“ – bereiten Menschen, die unter einer Lese-Rechtschreib-Schwäche, auch Legasthenie genannt, Leiden.

MEHR ZUM THEMA Fairer Wettbewerb Legasthenie in Ausbildung und Studium

Und dieses Leid sei nahezu wörtlich zu nehmen, weiß Wolfram Ernst: „Die Betroffenen haben ein angeknackstes Selbwertgefühl. Sie fühlen sich schlecht.“ Denn das Defizit sei schließlich bei jedem Satz, den sie schreiben würden, nur allzu offensichtlich.

Der Lüdinghauser ist seit 15 Jahren diplomierter Legasthenie-Trainer, hilft Kindern und Jugendlichen dabei, die Legasthenie zu mindern oder gar zu überwinden. Das geschieht in seinem heimischen Lernstudio in einer Einzelbetreuung, aber auch in Zusammenarbeit mit zwei weiterführenden Schulen in Lüdinghausen. Dort, erklärt Ernst, sei er ehrenamtlich tätig und begleite Kleingruppen.

Wolfram Ernst ist diplomierter Legasthenie-Trainer Foto: Peter Werth

Wichtige Voraussetzung für ein erfolgreiches Vermitteln von Regeln für die Rechtschreibung sei es, einen guten Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen zu entwickeln. „Es geht darum, Vertrauen zu schaffen“, sagt der 64-Jährige. Nur so könne sich auch Erfolg einstellen. Wichtig sei zudem, Kontinuität in das Lernen zu bringen. Einmal wöchentlich über mindestens ein Jahr – das sei schon nötig. Nur in den Schulen klappe das natürlich nicht wegen der Ferien. Was er seinen Schützlingen außerdem vermittle, sei der Anschub, „Texte regelmäßig laut und langsam zu lesen, Worte in Silben zu zerlegen.“

„ »Die Betroffenen haben ein angeknackstes Selbwertgefühl. Sie fühlen sich schlecht.« “ Wolfram Ernst

Das sei ein probates Mittel, diese auch richtig schreiben zu können. Darüber hinaus vermittelt Ernst den Kindern und Jugendlichen ein umfangreiches Regelwerk, mit dessen Hilfe, sie Fehler vermeiden können. Das sei letztlich nichts anderes als auswendig zu lernen. All das, so betont er, geschehe ohne Druck, dem viele der Betroffenen ohnehin immer wieder ausgesetzt seien. Ihm gehe es um spielerische Vermittlung. „Die Kinder sollen nicht das Gefühl bekommen, dass die Stunden eine Fortsetzung des Unterrichts in der Schule sind“, sagt der Legasthenie-Trainer. Dafür setzt er spezielle Programme ein, die er teils selbst erarbeitet hat.

Auch Übungen und Diktate gehören zu seinen Lerneinheiten, um Rechtschreibregeln zu verfestigen. „Mit dem regelmäßigen Üben tritt auch eine Verfestigung ein“, beschreibt der Lüdinghauser seine Erfahrungen mit den Schülerinnen und Schülern, die er in den vergangenen Jahren betreut hat.

Wolfram Ernst, der eigentlich Verkehrsplaner ist, hat sich erst durch persönliche Betroffenheit mit Legasthenie beschäftigt. „Mein Sohn hat eine Lese-Rechtschreib-Schwäche“, erzählt er. Doch die sei inzwischen beseitigt, der Sohn längst erwachsen.

Wer Kontakt zu Wolfram Ernst aufnehmen möchte, kann dies per E-Mail an blsr_lernstudio@mac.com tun.