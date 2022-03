Wer feiert Partys auf dem Friedhof?

Leere Bierflaschen auf Grabsteinen – diesen Anblick erlebten in den vergangenen Tagen Besucher des Lüdinghauser Friedhofs. Ordnungsamt und Polizei wollen nun ihre Streifengänge verstärken.

Dieses Bild hat in den vergangenen Tagen zahlreiche Besucher des Friedhofes erstaunt und verärgert. Auf verschiedenen Grabsteinen fanden sich wahre Galerien von leeren Bierflaschen. Und, so berichtete den WN ein Friedhofsgänger, neben einem Grab habe er eine leere Bierkiste entdeckt. Und so fragt sich nicht nur dieser Lüdinghauser, ob auf dem Friedhof nächtliche Partys stattfinden?