Werkstatt wird zum Sozialraum: Peter Gapinski hat seine Leidenschaft in der Montage gefunden

Seppenrade

Peter Gapinski ist in der Kreativabteilung mit dem Schwerpunkt Montage in der Werkstatt der Caritas an der Seppenrader Straße beschäftigt. Den WN hat er einen Einblick in seinen Arbeitsalltag gegeben. Dieser gefällt ihm so gut, dass er schon jetzt traurig ist, wenn er mal in Rente gehen muss.

Von Ann-Christin Frank