Sich in der Zeit zwischen Schule, Studium und Ausbildung sozial engagieren und wertvolle Erfahrungen für die Zukunft sammeln, darum geht es im Freiwilligendienst beim Caritasverband. Luca Hahn und Pauline Reicks absolvieren ihr FSJ im Caritas-Wohnhaus und der -Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Lüdinghausen.

„Nach dem Abitur habe ich mich ganz bewusst für ein FSJ in der Caritas-Werkstatt entschieden“, wird Luca Hahn in einem Pressetext zitiert. „Bevor ich das Studium für Soziale Arbeit aufnehme, wollte ich praktische Erfahrungen in diesem Bereich sammeln und mich persönlich weiterentwickeln.“ Die Zeit zwischen Schule, Studium und Ausbildung sinnvoll nutzen und sich sozial engagieren, sei die Hauptmotivation Jugendlicher, die sich für ein FSJ entscheiden. Die Arbeit im Caritas-Wohnhaus und in der -Werkstatt würden sie als Bereicherung empfinden, die sie ein Leben lang begleite.

„ »Ich kann nun viel offener auf Menschen zugehen und konnte herausfinden, was ich wirklich machen möchte.« “ Pauline Reicks

„Ich freue mich, den Alltag der Bewohner in den Wohngruppen mitgestalten zu können“, sagt Pauline Reicks. „Ich habe viel über das Arbeiten im Team gelernt, über den Umgang mit verschiedenen Behinderungsbildern und Grundlagen im Bereich der Pflege. Ich kann nun viel offener auf Menschen zugehen und konnte herausfinden, was ich wirklich machen möchte.“

Vor allem die Vielseitigkeit schätzten beide bei ihrer Arbeit: „Kein Tag ist gleich. Wir können den Alltag mit den Beschäftigten und Bewohnern sehr abwechslungsreich gestalten. Zusammen planen wir Zoo-Ausflüge, entwickeln Ideen für die Freizeitgestaltung und natürlich kochen wir auch zusammen“, berichten sie und betonen: „Wer die Möglichkeit hat, ein FSJ zu absolvieren, sollte diese unbedingt nutzen. Die Eindrücke und positiven Erfahrungen, die man in dieser Zeit erhält, sind sehr wertvoll für die eigene Zukunft.“

Es gibt noch freie FSJ-Plätze beim Caritasverband. Bewerbungen sind per E-Mail an freiwilligendienst­@­caritas-coesfeld.de möglich.