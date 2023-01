Wichmann neuer Vorsitzender

Thaddäus Wichmann ist neuer Vorsitzender des Bürgerbusvereins. Dazu bestimmte ihn die Mitgliederversammlung am Freitagabend. „Ehrenamt ist für mich immer wichtig gewesen“, stellte sich der ehemalige Polizist vor.

Ein Wechsel an der Spitze des Vorstandes sowie der Denkanstoß für eine große Änderung im Fahrtsystem standen am Freitagabend im Mittelpunkt der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Bürgerbusvereins. „Es war eine langjährige und angenehme Zusammenarbeit und ich habe meine Aufgaben immer gerne ausgeführt“, erinnerte sich Helmut Hugot an seine Tätigkeit als kommissarischer erster Vorsitzender zurück, bevor die Mitglieder einstimmig einen Nachfolger bestimmten: Thaddäus Wichmann.