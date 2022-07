Lüdinghausen/Münster

Sie sind Nachbarn. Und 9-Euro-Ticket-Fans. Während Jan-Dirk Scholle das Busfahren mit all seinen Vorzügen gerade erst durch das aktuelle Angebot für sich entdeckt hat, sitzt Ralf Wiesmann bereits seit mehr als 25 Jahren am Steuer. Beide fordern eine attraktive Nachfolgelösung, wenn der Aktionszeitraum am 31. August endet.