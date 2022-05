Wie am ersten Schultag

Das war ein langer Tag für Dennis Sonne am Dienstag nach der Landtagswahl. Früh morgens ging es per Auto in die Landeshauptstadt zur ersten Sitzung der Grünen-Fraktion. „Es war ein wenig wie bei der Einschulung, nur eine Nummer heftiger. Alles ist neu“, sagt Sonne mit einem Lächeln. Die Neuen – insgesamt 25 Frauen und Männer – in der auf 39 Mitglieder gewachsenen Fraktion erhielten zunächst einmal eine Führung durch den Landtag. Der Plenarsaal habe ihn schon beeindruckt, sagt der 38-Jährige: „Das kennt man ja sonst nur aus dem Fernsehen.“ Bislang habe er als Rollstuhlfahrer noch keine unüberwindbaren Hürden erlebt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch