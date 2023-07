„Wie Konfettiregen im Kopf“

Lüdinghausen

„Das Schlimmste war eigentlich, wenn einen alle förmlich in Watte gepackt haben, weil sie einem Dinge nicht zumuten wollten“, sagt Astrid Schlierkamp-Schwan in Bezug auf ihre Borderline-Störung und die damit verbundene Stigmatisierung. Um ihre Erfahrungen mit Borderline, aber auch mit Therapieansätzen an Betroffene und deren Angehörige weiterzugeben, hat die 39-Jährige im November des vergangenen Jahres eine Borderline-Selbsthilfegruppe gegründet. Im Gespräch mit der Redaktion erzählt sie von ihren Erfahrungen und weiteren Plänen.

Von Ann-Christin Frank