"Urban Mining": Wiederverwerten statt neu kaufen

Bei dem Thema Urban Mining geht es um die Wertstoffe, die in unseren Städten quasi direkt vor unserer Haustür liegen. „Viele reden dann sofort über Schrott, doch im Grunde gehört alles dazu, was auf der Straße liegt, was der Mensch produziert, verwendet und wegwirft“, erklärt Paul Steinebach, der sich mit dem Thema seit einiger Zeit intensiv auseinandersetzt. Sein Schwerpunkt sind eigentlich die Kronkorken, die er in einer speziellen Wertvolltonne sammelt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet