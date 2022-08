„Wir arbeiten am Limit“

Hochkonjunktur herrscht derzeit bei Kamin- und Ofenbauer Andreas Neuer. Der Ukraine-Krieg habe viel verändert. Die Angst vor der Gasknappheit lässt die Leute in Scharen in seine Ausstellungshalle kommen, erzählt der Lüdinghauser Ofen- und Luftheizungsbaumeister.

Das hat Andreas Neuer noch nicht erlebt. Üblichweise herrscht in seinem Geschäft erst zum Herbstanfang Hochbetrieb, jetzt drängten sich die Kunden schon im Hochsommer in seiner Ausstellungshalle in Scharen. Sie wollen Kamin-oder Kachelöfen – und die möglichst schnell. „Die Leute haben Angst“, stellt er mit Blick auf den Ukraine-Krieg und die drohende Gasknappheit fest. So gibt es für den Kaminbauer eine „Zeit vor Putin und eine danach“ – nach Kriegsbeginn am 24. Februar.