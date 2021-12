Nadine Boländer: „Wir ermöglichen mehr Normalität“

Wenn andere gemütlich beim Adventscafé beisammensitzen, hat Nadine Boländer Dienst. Und genau damit ermöglicht sie all jenen, die in Pandemie-Zeiten ein Stück Normalität erleben wollen, genau diese. Nadine Boländer leitet das DRK-Testzentrum im Rott und testet täglich – auch jetzt an den Adventswochenenden – Menschen auf das Corona-Virus. Mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit im Testzentrum, die sie neben ihrem eigentlichen Beruf ausübt, hilft sie bei der Eindämmung der Pandemie aktiv mit – und das schon seit, das Zentrum im Februar an den Start ging. Boländers Motivation: „Ich finde es gut, wenn ich anderen eine gute Zeit ermöglichen und das Testen uns allen einen kurzen Moment der Sicherheit gibt und so etwas mehr Normalität im zwischenmenschlichen Umgang ermöglicht.“

