Das Gymnasium Canisisanum plant eine Partnerschaft mit der Hilfsorganisation „KidzCare Tansania“. Deren Initiatoren, Mary und Robert Notman, besuchen in dieser Woche die Schule und stellen ihre Arbeit in dem ostafrikanischen Land vor.

Es soll alles andere als eine Einbahnstraße sein – der Kontakt zwischen dem Gymnasium Canisianum und der Organisation „KidzCare Tanzania“. Eine „echte Partnerschaft“ sei geplant, versichert Schulleiterin Inken Fries. Im Jahr 2000 haben Mary und Robert Notman ihr Hilfsprojekt in dem ostafrikanischen Staat gegründet. Das Ehepaar, beide ausgebildete Pädagogen, hatte zuvor schon in Hilfsprojekten in der Ukraine und Indien gearbeitet. In dieser Woche stellen sie ihre Arbeit am Cani Schülern und Kollegium vor.

Die gebürtigen Iren leben selbst in der tansanischen Hauptstadt Dar es Salaam und haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehrere Schulen in dem Land gegründet, in denen Kinder aus den Dörfern unterrichtet werden. Hinzu gekommen ist inzwischen ein Waisenhaus. Außerdem kümmern sie sich um die medizinische Versorgung ihrer mehrere Hundert Schützlinge. So erhielten Mädchen und Jungen, die etwa durch Verletzungen amputierte Gliedmaßen haben, bei Operationen in den USA Prothesen.

Mehrere Schulen gegründet

Angefangen habe alles ganz einfach, erzählt Mary Notman: „Wir hatten nichts außer einer Vision.“ Die erste Schule etwa startete unter einem Baum. Inzwischen gibt es – spendenfinanziert – feste Gebäude an verschiedenen Orten. Obwohl sich der Staat bemühe, sei das Schulsystem in dem Land vor allem auf den Dörfern unterentwickelt. „Kein Kind solle ohne Bildung bleiben“, formuliert Mary Notman ihren Ansatz. Inzwischen, so freut sie sich, hätten sie in ihren Schulen auch Computer und eine Bibliothek. Wobei es mit einem funktionierenden Internet so eine Sache sei, berichtet sie mit einem Schmunzeln.

Den Kontakt zwischen Cani und den Notmans hat Lehrerin Katrin Kehne aufgenommen. Und sie, so erzählt sie, sei über einen Bekannten auf die Organisation aufmerksam gemacht worden. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Karina Witte hat sie inzwischen eine Arbeitsgruppe von Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen neun und zehn auf den Weg gebracht. Diese wollen nicht nur in Kontakt mit Schülern aus Tansania treten, sondern die Partnerschaft auf eine breitere Basis stellen. So hätten Cani-Fünftklässler bereits Briefe geschrieben, die demnächst gen Afrika gehen, um Brieffreundschaften mit Kindern dort anzubahnen.

Durch diese Kontakte, ist Mary Notman überzeugt, könnten auch Vorurteile gegenüber Afrika abgebaut werden. Dort herrsche eben nicht nur Not und Elend: „Ich habe noch nie so fröhliche Menschen erlebt.“