Auffangklasse für Geflüchtete aus der Ukraine: „Wir wachsen da langsam rein“

Lüdinghausen

Sie sind angekommen in Lüdinghausen – und auch am Canisianum. 21 Kinder und Jugendliche, die mit ihren Müttern aus der Ukraine geflüchtet sind, werden derzeit an der Schule unterrichtet. Dabei nehmen sie sowohl am Unterricht der Regeklassen teil, erhalten aber auch jeden Tag zwei Stunden Deutschunterricht.

Von Peter Werth