Wissenschaft für Kids erklärt

Sechs Gewinner haben jetzt VHS-Leiterin Andrea Bauhus und FBS-Chef Boris Sander ermittelt und Gewinne an Mädchen und Jungen überreicht. Diese hatten sich an den vier Vorlesungen der Kinder-Uni beteiligt und entsprechende Stempel in ihren Studenten-Ausweisen vorzuweisen.

Fleißige Studierende werden belohnt – so zumindest bei der von Volkshochschule und Familienbildungsstätte organisierten Kinder-Uni. Wer in seinem Studenten-Ausweis mindestens drei der vier in diesem Jahr stattgefundenen Veranstaltungen besucht hat – und das mit dem entsprechenden Stempel nachweisen konnte – hat jetzt an einer Verlosung teilgenommen. Die Nachwuchs-Studis erhielten jetzt in der Burg Lüdinghausen ihre Preise überreicht.